beklesin Tokat'ta geleneksel okçuluk yarışları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

beklesin Tokat'ta geleneksel okçuluk yarışları başladı

12.05.2022 16:19
beklesin Tokat'ta geleneksel okçuluk yarışları başladı

Tokat'ta, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından organize edilen Tokat Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusu eleme turları başladı.

Tokat'ta, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından organize edilen Tokat Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusu eleme turları başladı.

Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda başlayan 15 Mayıs'ta sona erecek organizasyona, 110 kulüpten yaklaşık 800 sporcu katılıyor.

Yarışmada, kadın sporcular 60 metre, erkek sporcular 70 metreden hedefe atış yapacaklar. Puta koşusu eleme turlarına katılan kadın sporcular, geleneksel kıyafetlerle atışlarını yaptılar. Yarışmaya, sporseverler ilgi gösterdi.

Organizasyonun final atışları 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Yarışmanın bazı etapları eski Tokat Havaalanı'nda yapılacak.

Tokat'ta yapılan yarışmada dereceye girenler Milli Takım seçmelerine katılacak. Bir süre sonra Erzincan'da yapılacak yarışmaların ardından 19 kişi seçilerek milli takım kampına davet edilecek.

beklesin Tokat'ta geleneksel okçuluk yarışları başladı
beklesin Tokat'ta geleneksel okçuluk yarışları başladı
beklesin Tokat'ta geleneksel okçuluk yarışları başladı
beklesin Tokat'ta geleneksel okçuluk yarışları başladı
beklesin Tokat'ta geleneksel okçuluk yarışları başladı

YORUMLAR
500
Vali Tekbıyıkoğlu: 'Mazlum insanlara en fazla yardım yapan Türkiye, dünyada işaretle gösteriliyor' Vali Tekbıyıkoğlu: 'Mazlum insanlara en fazla yardım yapan Türkiye, dünyada işaretle gösteriliyor' Pınar Abay, ING Bank Belçika'nın ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu Pınar Abay, ING Bank Belçika'nın ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu

Türkiye, Okçuluk, Tokat, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor beklesin Tokat'ta geleneksel okçuluk yarışları başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:14:42. #1.12#
SON DAKİKA: beklesin Tokat'ta geleneksel okçuluk yarışları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement