Elis Özbay, geçen yıl hafif kilo ümit kadınlar iki çiftede, Mervenur Uslu ile yine 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.

Yunanistan 'dan Evangelia Anastasiadou 07: 59.68 ile ikinci, Büyük Britanya 'dan Olivia Bates ise 08: 02.65 ile üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.