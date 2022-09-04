Milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Belçika'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, altın madalya kazandı.
Hazewinkel'de gerçekleştirilen şampiyonada hafif kilo tek çifte kategorisinde yarışan Elis Özbay, 07: 52.81'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Yunanistan'dan Evangelia Anastasiadou 07: 59.68 ile ikinci, Büyük Britanya'dan Olivia Bates ise 08: 02.65 ile üçüncü sırayı aldı.
Elis Özbay, geçen yıl hafif kilo ümit kadınlar iki çiftede, Mervenur Uslu ile yine 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.
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