Belçika Uzatmada Kazandı - Son Dakika
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Belçika Uzatmada Kazandı

02.07.2026 04:20
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Belçika, Senegal'i 3-2 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Stat: Seattle

Hakemler: Hector Said Martinez Sorto, Walter Lopez Ramos, Jesus Ramirez Soto (Honduras)

Belçika: Courtois, Theate, Mechele, de Cuyper (Dk. 78 Meunier), Castagne, de Bruyne (Dk. 56 Raskin), Tielemans, Vanaken (Dk. 63 Moreira), Trossard (Dk. 109 Onana), Doku (Dk. 56 Lukebakio), de Ketelaere (Dk. 46 Lukaku)

Senegal: Diaw, Jakobs (Dk. 93 Diouf), Diatta, Niakhate, Idrissa Gueye (Dk. 96 Bara Ndiaye), Ciss, Diarra (Dk. 73 Pape Sarr), Pape Gueye (Dk. 66 Camara), Mane (Dk. 94 Jackson), Iliman Ndiaye (Dk. 73 Mbaye), Ismaila Sarr

Goller: Dk. 24 Diarra, Dk. 51 Ismaila Sarr (Senegal), Dk. 86 Lukaku, Dk. 89 ve 120+5 (penaltı) Tielemans (Belçika)

Sarı kartlar: Dk. 64 Mechele (Belçika), Dk. 67 Camara (Senegal)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2 biten maçta, Senegal'i uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 yenen Belçika, son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Senegal'den geldi. Jakobs'un sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa Ismaila Sarr vurdu. Yan direkten dönen topu Sarr tamamladı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

25. dakikada sol tarafta topla buluşan Mane'nin ceza alanına ortaladığı topa Sarr, kafayla vurdu. Direkten dönen meşin yuvarlağı Diarra ağlara gönderdi: 0-1.

51. dakikada Niakhate'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Sarr, ceza yayında kontrol ettiği topu sert bir vuruşla filelerle buluşturdu: 0-2.

86. dakikada sağ kanattan gelişen Belçika atağında Meunier'in ön direğe ortaladığı topu Lukaku ağlarla buluşturdu: 1-2.

89. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Trossard'ın arka direğe ortasında, Tielemans kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi: 2-2.

120. dakikada Camara'nın müdahalesiyle Tielemans yerde kalınca hakem Sorto, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 120+5. dakikada atışı kullanan Tielemans, takımına 3-2'lik üstünlüğü getirdi.

Senegal karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan Belçika, adını son 16 turuna yazdırdı. Belçika, bu turda ABD-Bosna Hersek maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

Senegal, Belçika, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belçika Uzatmada Kazandı - Son Dakika

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