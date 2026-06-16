Belçika ve Mısır 1-1 Berabere Kaldı

Stat: Lumen Field

Hakemler: Ramon Abatti, Danilo Ricardo, Rafael da Silva Alves (Brezilya)

Belçika: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (Dk. 56 Raskin), Onana (Dk. 57 de Cuyper), Tielemans, Trossard, de Bruyne (Dk. 86 Vanaken), Doku (Dk. 86 Fernandez-Pardo), de Ketelaere (Dk. 66 Lukaku)

Mısır: Shobeir, Hany, Ibrahim, Fathi (Dk. 89 Adel), Fettoh (Dk. 89 Hafez), Attia, Lasheen, Zico (Dk. 76 Zizo), Ashour (Dk. 71 Ramy), Salah (Dk. 76 Abdel Kerim), Marmoush

Goller: Dk. 19 Ashour (Mısır), Dk. 66 Hany (Kendi kalesine) (Belçika)

Sarı kartlar: Dk. 13 Attia, Dk. 34 Fettoh (Mısır), Dk. 14 Castagne, Dk. 75 de Cuyper (Belçika)

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı.

Seattle'daki Lumen Field Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk bölümünde Mısır kanatlardan, Belçika ise merkezden sonuca gitmeye çalıştı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Mısır öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Salah, soldan ceza yayına hareketlenen Ashour'a yerden gönderdi. Bu futbolcunun düzeltip sert vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 0-1.

Golün ardından Mısır'ın atakları sıklaştı. 33. dakikada Zico'nun sert vuruşunda kaleci Courtois son anda gole engel oldu. Belçika ilk yarının uzatma bölümünde gole yaklaştı. de Keteleare'nin penaltı noktasına gönderdiği pasa hareketlenen Doku'nun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

İlk yarı Mısır'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Belçika oldu. 54. dakikada Doku'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu de Bruyne kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğe çarpıp auta çıktı.

66. dakikada Mısır kendi filelerini havalandırırken karşılaşmada eşitlik sağlandı. Sağ kanattan atağa çıkan Meunier, ceza sahası içindeki Lukaku'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda topa son müdahaleyi Hany yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına yolladı: 1-1.

Mücadelenin kalan bölümünde Belçika galibiyet için yüklenirken Mısır savunması gole için vermedi.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.