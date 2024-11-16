Belçikalı Basketbolseverler Türk Rekorunu Geride Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Belçikalı Basketbolseverler Türk Rekorunu Geride Bıraktı

Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı, Litvanya ile oynadığı maçta kaydedilen 10 bin 614 seyirciyle FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rekor kırdı. Daha önceki rekor Türk taraftarlarındaydı.

16.11.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçikalı basketbolseverler Türk taraftarların rekorunu elinden aldı

Gürsoy OLCA/İSTANBUL, - BELÇİKA Kadın Basketbol Milli Takımı'nın geçen hafta Litvanya'yı konuk ettiği maçta FIBA ??Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin seyirci rekoru kırıldı.

FIBA'nın resmi internet sitesinden verdiği istatistik habere göre; Belçikalı basketbolseverler, FIBA ??Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde takımlarını Litvanya karşısında desteklemek amacıyla Antwerp'teki salonlarına akın ettiler. Belçikalılar, FIBA ??Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında bugüne kadar 10 bin seyircinin üzerine çıkan ilk ülke olarak bir rekora imza attılar. Rekor katılımın olduğu maçı izlemek için Sportpaleis Antwerpen'e gelen toplam seyirci 10 bin 614 kişi oldu. Bu rekor desteğe takımları ise 81-70'lik bir galibiyetle karşılık verdi.

DAHA ÖNCEKİ REKOR TÜRK TARAFTARLARINDI

Belçikalı basketbolseverlerin 10 bin 614 seyirci ile kırdığı rekor daha önce Türk basketbolseverlere aitti. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2017 yılında Ankara'da İsrail ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için 9 bin 945 seyirci gelmişti.

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Basketbol, Litvanya, Belçika, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belçikalı Basketbolseverler Türk Rekorunu Geride Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:48 AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı
15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
23:18 Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
06:04 Herkes Mike Tyson’ın ceketindeki detayı konuşuyor Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor
05:30 Ali Koç’un “Yönetim istifa“ tezahüratına verdiği tepkiye bakın Ali Koç'un "Yönetim istifa" tezahüratına verdiği tepkiye bakın
03:41 Wanda Nara ile davalık olan Icardi’den olay hareket Wanda Nara ile davalık olan Icardi'den olay hareket
23:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı
23:07 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
23:06 Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı
22:59 Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltında Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltında
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 18:19:34. #1.13#
SON DAKİKA: Belçikalı Basketbolseverler Türk Rekorunu Geride Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.