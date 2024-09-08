Belediye Derincespor Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, konuk ettiği Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Yücel Büyük, Servet Bozkurt, Akın Karabacak
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, İlker Akar, Ömer Alp Gülay, Yunus Karakaya (Batuhan Altıntaş dk. 66), Yusuf Efe Yaman (İsa Nalbant dk. 66), Denizalp Özdemir (Ümitcan Ekşi dk. 73), İlyas Yılmazer, Hüseyin Eren Bektaş, Berkay Samancı (Tugay Güner dk. 90), Onur Taha Takır, Berat Kartal (Bedirhan Yıldız dk. 73)
Teknik Sorumlu: Nuri Çolak
Elazığspor: İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Muhammet Arslantaş (Alpay Koldaş dk. 58), Beykan Şimşek, Melih İnan (Burak Aydın dk. 68), Hasan Ekici, Yağızcan Erdem, Ali Keten, Mikail Koçak (Mert Tunç dk. 89 (Mehmet Ablay dk. 89)), Berşan Yavuzay
Teknik Sorumlu: Bülent Yenihayat
Goller: İsa Nalbant (dk. 79) (Belediye Derincespor), Beykan Şimşek (dk. 61) (Elazığspor)
Kırmızı kart: Ali Keten (dk. 55) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Ümitcan Ekşi, İlyas Yılmazer (Belediye Derincespor), Mikail Koçak, Mehmet Ablay (Elazığ) - KOCAELİ
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