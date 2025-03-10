Belediye Derincespor Gebzespor\'a Devredildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor'u satın alan Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, sürece dair yaptığı açıklamada, "Kulüpleri birleştireceğiz. Derince'nin yarışma haklarıyla Gebzespor olarak 2. Lig'de devam edeceğiz. Kulübü de kamu kurumları üzerine şirketleştireceğiz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ancak ekonomik problemlerden dolayı birkaç haftadır satışıyla ilgili belirsizlikler yaşanan Belediye Derincespor'da nokta koyuldu. Bölgesel Amatör Lig'deki Gebzespor'un Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk'e kağıt üzerinde devri yapıldıktan sonra pürüzler giderilemediği için satışı iptal edilen Belediye Derincespor, hafta içinde bir kez daha gelişmelere konu oldu. Kent büyüklerinin ve idarecilerinin araya girmesinin ardından Yusuf Öztürk, zaten kağıt üzerinde kendisinin olan kulübü fiilen de devraldı.

Yusuf Öztürk merak edilenleri yanıtladı

Ligin 26. haftasında Belediye Derincespor'un düşme hattındaki ciddi rakiplerinden Diyarbekirspor'u konuk ettiği müsabakada kulübün yeni başkanı Yusuf Öztürk de ilk kez tribünde yerini aldı. Kulübü devreden Nevzat Bayram'ın maça gelmemesine ise taraftar tepki gösterdi.

Yeni takımı, penaltı golüyle 1-0 galip gelerek düşme hattından uzaklaşan Yusuf Öztürk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Öztürk, kulübü alma amacının Gebzespor'u 2. Lig'de yarıştırmak olduğunu yineledi.

"Birleştireceğiz ve yarışma haklarını Gebze'ye devredeceğiz"

Belediye Derincespor'un yeni başkanı Yusuf Öztürk, satın alma süreciyle ilgili olarak, "Süreç bitti. Alım ve devir gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte ligin tescil edilmesini bekliyoruz. Burada sporcularımızla ve taraftarımızla da konuştuk. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Tabii ki bizim alış amacımız belli, takımı Gebzespor için aldık. Bu yola girdik artık, dönüşü yok. Birleştireceğiz ve yarışma haklarını Gebze'ye devredeceğiz. Bu kararı tek başımıza almadık. Kamuoyu, taraftar ile istişare ettik. Şehrimizin büyükleriyle de konuştuk. 'Ben aldım, oldu' şeklinde hareket etmedim. Bazı konularda anlaşamayınca resmi devir yapmış olsak da vazgeçtiğimizi, konuyu kapattığımızı açıklamıştık, doğru. Ancak sonra Nevzat başkan (Belediye Derincespor eski Başkanı Nevzat Bayram) ekonomik olarak süreci devam ettiremeyeceğini söyledi. Kendi içimizde bir kez daha istişare ettik, bir kez daha kent büyüklerimize sorduk. Belediye başkanımız da açıklama yaptı. Şehrimizin amiri de açıklama yaptıktan sonra oradan dönüşümüz söz konusu olamazdı. İş kesinleşti" cümlelerine yer verdi.

"Gebzespor'u kamu kurumları üzerine şirketleştireceğiz"

Bundan sonraki sürece dair hem 2. Lig'deki Belediye Derincespor hem de Bölgesel Amatör Lig'deki Gebzespor'un yol haritasını paylaşan Öztürk, "Sezon sonuna kadar Gebzespor da devam edecek. Sonra Gebzespor'u kamu kurumları üzerine yaparak şirketleştireceğiz. Şahısların üzerine olmayacak. Önemli olan Gebzespor ve şehirde kalıcı olması. Onay almadan harcama yaptırtmayacağız. İsim değişmeyecek, Gebzespor olacak. Ekleme, çıkarma yapmayacağız. Bu sezon kalan 9 hafta ve erteleme maçıyla birlikte 10 müsabakamız var, 5'i içerde. Şu an sezon sonuna kadar buradayız. Ama isterim ki, bu takım orada yoğun taraftar önünde oynasın, Gebzespor taraftarıyla tanışsın, havaya girsin. Müsaade çıkarsa elbette kalan maçları Gebze'de oynatmak istiyorum fakat bu tam belli değil, bununla ilgili çalışmalarımız var. Altyapıyla ilgili de çalışma yapıyoruz. Buradaki altyapımızı Tavşancıl'a alabiliriz. Taşımasını da yaparız. Buradaki çocuklar da bizim çocuklarımız ve onları da değerlendirmek istiyoruz. Buradaki taraftarla da konuştum, 'Biz çağıralım siz gelin, siz çağırın biz gelelim. Hep beraber olalım' dedik. Kaynaşma oldu, diyaloglarımız güzel. Ben burada birlik ve beraberlik istiyorum" diye konuştu.

"Kaybetmeye tahammülümüz yok"

16 Mart'ta deplasmanda Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ile oynayacakları müsabakayla alakalı da Yusuf Öztürk, "Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Bizim kaybetmeye tahammülümüz yok. Bizim olduğumuz yerde iddia her zaman vardır. 'Ligde kalsın da ikinci ligden devam edelim, Gebzespor 2. Lig'den devam etsin' değil. Alabildiğimiz kadar maç kazanacağız. Ona göre primimizi vereceğiz, devam edeceğiz. Soyunma odasından geliyorum, ilk maçta 7-1 yenilmişiz. Bununla ilgili konuştuk. Çocuklar da motive oldu. İnşallah o maçı da almayı planlıyoruz. Bugün de önemli olan 3 puandı. Onun için mutluyum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ