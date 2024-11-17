Belediye Derincespor, Karacabey Belediyespor'a 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Belediye Derincespor, Karacabey Belediyespor'a 2-0 Mağlup Oldu

Belediye Derincespor, Karacabey Belediyespor\'a 2-0 Mağlup Oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Belediye Derincespor, evinde oynadığı maçta Karacabey Belediyespor'u 2-0'lık skorla yenilgiye uğrattı. Karacabey Belediyespor'un gollerini İbrahim Demir ve Ömer Faruk Yücel kaydetti.

17.11.2024 16:07  Güncelleme: 16:08
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Belediye Derincespor evinde karşılaştığı Karacabey Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Yusuf Şimşek, Hüseyin Sağlık

Belediye Derincespor: Baran Güler, İlker Akar, İlyas Yılmazer, Hüseyin Eren Bektaş, Hakkı Can Aksu, Onur Taha Takır (Denizalp Özdemir dk. 73), Tugay Güner, Hüseyin Afkan (İsa Nalbant dk. 73), Ümitcan Ekşi (Bedirhan Yıldız dk. 81), Berat Kartal, Mustafa Batuhan Altıntaş

Karacabey Belediyespor: Eray Birniçan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Fahri Pınar, Serhat Kot, Abdullah Balıkçı (Melih Sağlam dk. 90+3), Furkan Yasin Yalçın (İbrahim Demir dk. 88), Berke Özgün, Ali Aydemir (Ömer Faruk Yücel dk. 88), Koray Yağcı (Azat Çakar dk. 72), Muhammed Enes Yılmaz

Goller: İbrahim Demir (dk. 90+4), Ömer Faruk Yücel (dk. 90+6) (Karacabey Belediyespor)

Sarı kart: Serhat Kot (Karacabey Belediyespor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Belediye Derincespor, Karacabey Belediyespor'a 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye Derincespor, Karacabey Belediyespor'a 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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