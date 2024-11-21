Belediye Kütahyaspor, Cenk Laleci ile Anlaştı

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TFF 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor, teknik direktörlük koltuğuna Cenk Laleci'yi getirdi.

Kulüp Başkanı Osman Altınkaya, yaptığı açıklamada, takımın zirve mücadelesine yeni bir heyecanla devam edeceğini belirtti. Altınkaya, sezon sonuna kadar Cenk Laleci ile anlaşma sağladıklarını duyurarak, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Cenk Laleci ile anlaşmaya varmıştır. Bu iş birliğinin kulübümüze ve hocamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Kütahyaspor, yeni teknik ekibiyle sezonun geri kalanında hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürecek. - KÜTAHYA