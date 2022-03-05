Belediye Kütahyaspor'da 3 puan sevinci - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye Kütahyaspor'da 3 puan sevinci

05.03.2022 17:43
Belediye Kütahyaspor'da 3 puan sevinci

Karaman Belediyespor karşılaşmasında iki golü ofsayt sebebiyle sayılmayan Belediye Kütahyaspor, son dakikalarda oyuna giren Onur Garip'in bulduğu gol ile sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 45'e çıkarttı.

Karaman Belediyespor karşılaşmasında iki golü ofsayt sebebiyle sayılmayan Belediye Kütahyaspor, son dakikalarda oyuna giren Onur Garip'in bulduğu gol ile sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 45'e çıkarttı.

TFF 3. Lig 25. haftasında Karaman Belediyespor'u kendi evinde konuk eden Belediye Kütahyaspor sahaya Teknik Direktör İsmail Güldüren nezaretinde Hasan Sürmeli, İsmail Kayalı, Ali Mert Işık, Erdinç Çepoğlu, İbrahim Konuksever, Emrah Dağ, Bilal Şeflek, Tuncay Fındıkçı, Furkan Demir, Enes Nalbantoğlu, Muhammet Arslantaş on biri ile çıktı.

Kıran kırana geçen maçta iki golü ofsayt sebebiyle sayılmayan Belediye Kütahyaspor ilk yarı soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle girdi. İkinci yarıda da ilk yarıdaki etkili futbolunu sürdüren Teknik Direktör İsmail Güldüren'in öğrencileri, rakip kaleyi abluka altına aldı. Oyuna Enes Nalbantoğlu'nun yerine 79. dakikada giren Onur Garip, dakika 88'i gösterdiğinde önünde bulduğu topu rakip kaleye gönderdi. Garip'in attığı golle 1-0 öne geçen mavi-şimşekler, sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 45'e çıkarttı ve 3. sıraya yükseldi.

Maç sonrasında saha içinde büyük sevinç yaşayan Belediye Kütahyasporlu futbolcular, Teknik Direktör İsmail Güldüren ile aldıkları ilk galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladılar.

İç saha ve deplasman maçlarında Belediye Kütahyaspor'u yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, maç sonunda yaptığı açıklamada oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti. Başkan Işık, "Hoca değişikliği ve takımımızın yeni yapılanması ile birlikte çok önemli bir üç puan aldık. Bu hakemlerle baş edeceğiz. İnşallah hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı olsun. Takımımız iyi oynadı. Rakip takımlar yata yata da olsa golü yiyince koşmaya başlayacaklar" dedi. - KÜTAHYA

Belediye Kütahyaspor'da 3 puan sevinci
Belediye Kütahyaspor'da 3 puan sevinci
Belediye Kütahyaspor'da 3 puan sevinci
Belediye Kütahyaspor'da 3 puan sevinci
Belediye Kütahyaspor'da 3 puan sevinci
Belediye Kütahyaspor'da 3 puan sevinci

YORUMLAR
500
Futbol: Toplu sonuç Futbol: Toplu sonuç Çalınan elektrikli bisiklet terk edilmiş halde bulundu Çalınan elektrikli bisiklet terk edilmiş halde bulundu

Belediye Kütahyaspor, İsmail Güldüren, Onur Garip, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediye Kütahyaspor'da 3 puan sevinci - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
17:04 Rusya, 9 ülke ile ithalatı artırma kararı aldı! Aralarında Türkiye de var
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 17:49:14. #1.12#
SON DAKİKA: Belediye Kütahyaspor'da 3 puan sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement