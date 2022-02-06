Belediye Kütahyaspor evinde 3 puanın sahibi oldu

TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta karşılaşmalarında Dumlupınar Stadyumu'nda Bergama Belediyespor ile karşılaşan Belediye Kütahyaspor sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Kütahya'nın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olan Belediye Kütahyaspor, ligin 21. haftasında kendi evinde Bergama Belediyespor'u konuk etti. Dumlupınar Stadyumu'ndaki maçta kalesinde gördüğü şok golle 1-0 geriye düşen Mavi Şimşekler, soyunma odasına 1-0 mağlup girdiler. İkinci yarı başlama düdüğü ile birlikte rakibine üstünlük sağlayan Belediye Kütahyaspor, aradığı beraberlik golünü 53. dakikada Muhammet Arslantaş ile buldu. Skora 1-1'lik eşitliği getiren Mavi Şimşekler, galibiyet için rakip Bergama kalesinde gol aradı. Galibiyeti getiren golü maçın uzatma dakikalarında 90+2'de Bilal Şeflek ile bulan Mavi Şimşekler, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Belediye Kütahyaspor aldığı galibiyetle puanını 39'a çıkarttı. - KÜTAHYA