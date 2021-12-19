Belediye Kütahyaspor, ligin ilk yarısını ikinci olarak tamamladı

TFF 3. Lig 1. Grup'un 17. hafta mücadelesinde Belediye Kütahyaspor, evinde karşılaştığı Formül Erbaaspor'u 3-1 mağlup ederek, ligin yarısını 32 puanla ikinci sırada tamamladı.

Ligin ilk yarısının son maçını kendi evinde Formül Erbaaspor ile oynayan Belediye Kütahyaspor, sahaya Teknik Direktör Ahmet Yavuz yönetiminde, Doğukan Özçimen, İbrahim Yakup İnal, İbrahim Konuksever, Erdinç Çepoğlu, Ali Mert Işık, Emrah Dağ, Tuncay Fındıkcı, Bilal Şeflek, Talha Aydemir, Enes Nalbantoğlu, Muhammet Arslantaş ilk 11'i ile çıktı.

Maçın başlama düdüğü ile birlikte rakip kalede gol arayan mavi-şimşekler, maçın başında 7. dakikada kalesinde gördüğü gol ile 0-1 geriye düştü. Kalesinde gördüğü gol sonrası maçı bırakmayan Belediye Kütahyaspor, 13. dakikada Enes Nalbantoğlu ile beraberlik golünü buldu ve skoru eşitledi. Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca Mavi Şimşekler soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle girdi.

İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte rakip kalede gol arayan Belediye Kütahyaspor, aradığı golü 71. dakikada son haftaların forma oyuncusu Muhammet Arslantaş ile buldu. Skoru 2-1'e taşıyan Mavi Şimşekler ikinci golün 5 dakika ardından 76. dakikada yine Muhammet Arslantaş ile maçın skorunu belirleyen golü attı.

90 dakikanın sonunda sahadan 3-1 galip ayrılan Belediye Kütahyaspor, kazandığı 3 puan ile 32 puana erişti ve ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.

Belediye Kütahyaspor, iki haftalık devre arasının ardından ilk maçına deplasmanda 15 Ocak 2022 Cumartesi günü, Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor karşısında çıkacak. - KÜTAHYA