Belediye Kütahyaspor Teknik Heyeti'nden vefa örneği - Son Dakika
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Belediye Kütahyaspor Teknik Heyeti'nden vefa örneği

25.08.2022 10:08
Belediye Kütahyaspor Teknik Heyeti'nden vefa örneği

Belediye Kütahyaspor Teknik Heyeti büyük bir vefa örneği göstererek, eski futbolcuları Ömer Özbay'ı tedavi gördüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde ziyaret ettiler.

Belediye Kütahyaspor Teknik Heyeti büyük bir vefa örneği göstererek, eski futbolcuları Ömer Özbay'ı tedavi gördüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde ziyaret ettiler.

Kütahyaspor'da oynadığı yıllarda "Fırtına Ömer" olarak bilinen Ömer Özbay, kaybettikleri bir maçın sonunda çok üzülmüş ve o gün hastalanıp futbolu bırakmak zorunda kalmıştı.

Bunu öğrenen Belediye Kütahyaspor Teknik Heyeti Kütahya Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavisi süren Ömer Özbay'ı ziyaret ederek imzaladıkları Belediye Kütahyaspor formasını kendisine hediye ettiler. Ayrıca ömür boyu maçlara ücretsiz girme hakkını vererek gönülleri fethettiler.

Bu anlamlı ziyaretten çok mutlu olduklarını söyleyen TRSM sorumlusu Ali Ekber Çınar, "Belediye Kütahyaspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren ve ekibine öncelikle çok teşekkür ederiz. Spor camiasında tüm Türkiye'ye örnek olabilecek davranışlarından dolayı Belediye Kütahyaspor camiasıyla ne kadar gurur duysak azdır. Toplum Ruh Sağlığı Merkezine kayıtlı olan üyemiz Ömer Özbay Futbolculuk geçmişinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbol hayatını devam ettiremedi. Üyemizi ziyaret etmeleri ve ona forma hediye etmeleri bizleri çok mutlu etti. Ruhsal engeli olan kişilere de sahip çıkılması değer verilmesi gerektiği dersini verdikleri için teknik heyete sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Belediye Kütahyaspor, Fırtına, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belediye Kütahyaspor Teknik Heyeti'nden vefa örneği - Son Dakika

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