Belekoma Tayfa\'nın Yeni Yönetimi Belirlendi

Bilecik'in en büyük sivil toplum kuruluşu olan Belekoma Tayfa taraftar grubunun yeni yönetimi belli oldu.

Bilecik'te yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kampanyalarıyla adından söz ettiren Bilecikspor taraftar grubu Belekoma Tayfa'da yeni yönetim belli oldu Grubun başkanlığına yeniden Mert Pekcan seçilirken, Başkan Yardımcısı Kudret Aktaş ve Muhammed Ayyılmaz oldu. Grubunun Ürün Sorumluları Muhsin Ceylan ve Yunus Yıldırgan, Etkinlik Sorumluları Uygar Tufan ve Doğan Salar, Tasarım Sunay Danacı, Sosyal Medya Eren Köylü ve Aziz Can Özcan, Basın Sözcüsü Gökalp Aslan, Davulcu Emre Duba ve Enes Çetin'den oluştu.

Öte yandan bu sezon öncesi Belekoma Tayfa, kentin dört bir yanını Bilecikspor bayrakları ile donatırken, kent esnafı da bunlara sponsor olarak grubu destek oldu. - BİLECİK