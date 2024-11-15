Bellamy: Türkiye Maçı Zor Olacak - Son Dakika
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Bellamy: Türkiye Maçı Zor Olacak

Bellamy: Türkiye Maçı Zor Olacak

Galler Teknik Direktörü Bellamy, Türkiye ile oynayacakları maçı zorlayıcı bulduğunu açıkladı.

15.11.2024 15:17
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Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın A Milli Futbol Takımı ile yapacakları maçın zor geçeceğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı RGH EnerTürk Enerji? Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bellamy, Türkiye ile grupta oynadıkları ilk maçın kendileri için önemli bir sınav niteliği taşıdığını dile getirdi.

O maçta ilk kez takımın başında sahaya çıktığını anımsatan Bellamy, "İlk maç zor geçmiş olabilir ama Türkiye gibi futbola tutkulu bir şekilde bakan takımla oynamak gerçekten güzeldi. Yarınki maç öncekinden daha zor olacak. Futbola tutkulu bir ülkeye tekrardan gelmek çok güzel. Türkiye'deki oyuncularla oynamak da çok güzel." dedi.

Craig Bellamy, takım olarak her geçen gün gelişme gösterdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu takımın stratejilerimiz ile iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Ama dominant olmamız gerekiyor. Bu güne kadar takımla 6 maça çıktım. Her maçta daha iyi oyun sergiledik. Yarın için de kendimize güveniyoruz. Sonuç ne olur bilemem ama kazanmak için sahaya çıkacağız. Her şeyin en iyisi olmak zor. Kolay bir yola da girmedik ama sonuçta kendimizi geliştiriyoruz. Bu stadyum gerçekten heyecan verici. Stadyumun fotoğraflarını daha önce gördüm. Türkiye'nin geneline baktığımızda böyle güzel statlar var. İyi antrenörleri de var. Buranın insanları da arkadaş canlısı. Güzel bir coğrafya. Burada oynamak çok güzel. Futbola gerçekten tutkulular. Buradaki oyuncular da çok heyecanlı ama aynı zamanda tecrübeliler."

Ben Davies: "Kazanmaya çalışacağız"

Galler Milli Takımı oyuncularından Ben Davies de yarın kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

A Milli Takım ile grupta oynadıkları ilk maçtaki eksiklikleri üzerine çalıştıklarını anlatan Davies, şöyle konuştu:

"Bu maç farklı olacak. Kendimizi yeterince geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanmaya geldik. Yeni bir teknik adamla çalışıyoruz. Onun oyun sistemine alışmaya çalışıyoruz. Birlikte iyi bir gelişme yaşıyoruz. Bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. İlk maçta oğlum yeni doğmuştu. O yüzden maça tam anlamıyla odaklanamadım. Ama bu maça iyi hazırlandığımı söyleyebilirim. Önemli iki maça çıkacağız. Bunlardan ilki iyi bir takım olan Türkiye ile. Bunun için bu hafta yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Türkiye, evinde oynayacak. O yüzden baskılı oyunu tercih edecek. Zor bir maç olacak. Kazanmaya çalışacağız."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, A Milli Futbol Takımı, Ben Davies, Politika, Türkiye, Galler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bellamy: Türkiye Maçı Zor Olacak - Son Dakika

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