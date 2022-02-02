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Kayseri Basketbol'da 6 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Kayseri Basketbol'da 6 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

02.02.2022 16:52
Kayseri Basketbol'da 6 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da 6 sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da 6 sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı. Takımın 5 Şubat'ta oynayacağı Gesibe Aydın GSK maçı 23 Şubat'a ertelendi.

Sezonun 20'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol'un Nesibe Aydın GSK ile karşılaşacağı müsabaka ev sahibi takımdaki 6 sporcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda artan Kovid-19 vakaları sebebiyle 5 Şubat'ta evimizde oynayacağımız Nesibe Aydın müsabakası, 23 Şubat'a ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.


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Basketbol Süper Ligi, basketbol, Kayseri, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayseri Basketbol'da 6 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayseri Basketbol'da 6 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
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