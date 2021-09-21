Bellona Kayseri Basketbol oyuncuları yeni sezondan umutlu

Bellona Kayseri Basketbolun Amerikalı oyuncusu Brooque Williams, yeni sezondan umutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezona Avrupa Ligi ile başlıyor. Sarı-Kırmızılıların yeni transferlerinden biri olan ABD'li oyuncu Brooque Williams takıma kısa sürede uyum sağladı.

Hedeflerine bir bir ulaşacaklarını belirten Amerikalı oyuncusu Brooque Williams, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok severek yaşıyorum Kayseri'de. Çok misafirperver insanlar ve çok güzel bir şehir. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Hem Türkiye Ligindeki hem de Avrupa'daki hedeflerimize bir bir ulaşacağız" diye konuştu. - KAYSERİ