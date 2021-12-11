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Bellona Kayseri Basketbol, sezonun ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol, sezonun ilk galibiyetini aldı

11.12.2021 19:21
Bellona Kayseri Basketbol, sezonun ilk galibiyetini aldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Elazığ İl Özel İdare takımını 92-75 mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol, sezonun ilk galibiyetini aldı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Elazığ İl Özel İdare takımını 92-75 mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol, sezonun ilk galibiyetini aldı.

Sezona 85-75'lik ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi mağlubiyetiyle başlayan Kayseri temsilcisi, ligin ikinci haftasında Antalya 07 Basketbol'a 81-70, 3. haftada da Hatayspor'a 94-93 yenildi.

Kayseri temilsicisi 4. haftada Nesibe Aydın'a 81-72, 5. haftada UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 68-64, 6. haftada OGM Ormanspor'a 89-63 ve 7. haftada Beşiktaş HDI Sigorta'ya 75-66'lık skorlarla boyun eğerek kötü gidişatı sonlandıramadı.

Başarısız sonuçların ardından 5 Aralık'ta 15 yıllık başantrenörü Ayhan Avcı ile yollarını ayıran Kayseri temsilcisi, yardımcı antrenörler yönetiminde ligin 8. haftasında Elazığ İl Özel İdare'ye konuk oldu.

Zorlu mücadeleyi 92-75 kazanan Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

Kayseri temsilcisi ligde maç fazlasıyla 11. sırada yer alıyor.

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Kayseri, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol, sezonun ilk galibiyetini aldı - Son Dakika Spor


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