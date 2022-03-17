Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift hanelere ulaştı - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol'un galibiyeti ile sonuçlanan Elazığ İl Özel İdare karşılaşmasında, takımın en skorer oyuncusu 18 sayı ile oynayan Farhiya Abdi oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, evinde Elazığ İl Özel İdare'yi 81-73 mağlup etti. Baştan sonra büyük mücadeleye sahne zorlu karşılaşmada rakibini 8 sayı farkla yenen sarı kırmızılı takımda 18 sayı üreten İsveçli oyuncu Farhiya Abdi oldu. Takımın en skorer ismi olan ABD'li oyuncuyu 17 sayı ile Brooque Willams, 16 sayı ile Sheylani Peddy ve 12 sayılı ile Egle Sventoraite takip etti.

Farhiya Abdi, bu sezon ligde oynadığı 13 maçta tam 113 sayı üretti. - KAYSERİ