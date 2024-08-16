Bellona Kayserispor'da futbolcuların forma numaraları belli oldu - Son Dakika
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Spor

Bellona Kayserispor'da futbolcuların forma numaraları belli oldu

Bellona Kayserispor\'da futbolcuların forma numaraları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları açıklandı. Mehdi Bourabia 10 numaralı formayı giyecekken, 38 numaralı forma ise tercih edilmedi. Takımdaki diğer futbolcuların numaraları da belirlendi.

16.08.2024 18:38
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Bellona Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda 10 numarayı formayı Mehdi Bourabia giyerken, 38 numarayı ise kimse tercih etmedi. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:

1-Onurcan Piri

3- Joseph Attamah

4- Dimitrios Kolovetsios

5- Majid Hosseini

6- Ali Karimi

7- Miguel Cardoso

8- Kartal Kayra Yılmaz

9-Duckens Nazon

10- Mehdi Bourabia

11- Gökhan Sazdağı

12-Yahya Berat Alemdar

13-Stephane Bahoken

14- Muhammed Eren Arıkan

16- Mehmet Eray Özbek

17-Julian Jenavier

19-Anthony Uzodimma

20- Carlos Mane

23- Lionel Carole

25- Bilal Bayazıt

26- Baran Ali Gezek

28 -Ramazan Civelek

29-Otabek Shukurov

33-Hasan Ali Kaldırım

35-Mert Dinç

39- Mehmet Şamil Öztürk

54- Arif Kocaman

70-Aylton Boa Morte

77- Nurettin Korkmaz

89- Yaw Ackah

99- Talha Sarıaslan - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bellona Kayserispor'da futbolcuların forma numaraları belli oldu - Son Dakika

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