Bellona Kayserispor'dan Şehit Yakınları ve Gazilere Kombine Bilet İndirimi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, birinci derece şehit yakınları ve gaziler için kombine bilet satışında yüzde 50 indirim uygulayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kombine bilet satışlarının sürdüğü belirtilirken şunlar kaydedildi:

"Birinci derece şehit ve gazi yakınları için kombineler yüzde 50 indirimli olarak 8 Ağustos Cuma günü Passolig gişesinde satışa sunulacaktır. Başvuru sırasında şehit veya gazi yakını olunduğunu belgeleyen resmi kimlik ibrazı zorunludur. Bu kapsamda yüklenen kombineler, sezon boyunca transfere kapalı olacaktır."