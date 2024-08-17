Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Maçta Cardoso ve Radakovic'in attığı gollerle takımlar birer puan aldı.

17.08.2024 21:17
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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Turgut Doman, İbrahim Bozbey, Mehmet Akıncık

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Bourabia, Mane, Cardoso

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan, Charisis, Turgunboev, Pritchard, Manaj

Goller: Dk. 14 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 17 Radakovic (Net Global Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 36 Uğur Çiftçi (Net Global Sivasspor)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

2. dakikada gelişen Sivasspor atağında, Emirhan Başyiğit'in pasında kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kalan Pritchard'ın vuruşunda, Bilal Bayazıt topu çeldi.

11. dakikada Ramazan Civelek'in pasında Cardoso, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Cardoso'nun şutunda, Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

14. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Bourabia'nın pasında Cardoso, ceza sahasında kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

17. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Gelişen Sivassapor atağında Charisis'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Radakovic, önüne gelen topu ağlara gönderdi: 1-1.

32. dakikada Sivasspor ceza sahası dışında topla buluşan Bourabia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

Maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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