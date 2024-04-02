- Belözoğlu: "Galibiyeti kaçıran taraftık"
ANTALYA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor maçının ardından galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirterek, Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde güvenli alanda ligi bitirmek istiyoruz" dedi.
Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, 2019 senesinde Antalya deplasmanından, Ankara'ya dönerken hayatını kaybeden iki taraftara Allah'tan rahmet diledi.
Karşılaşmayı değerlendiren Belözoğlu, "Sahada kazanmayı isteyen oyun anlamında da sahada net bir şekilde hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Antalyaspor iyi takım tehlikeli oyuncuları var. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bu 1 puan bize ne kazandırır, ne kaybettirir ona bakacağız. Ligde 13. beraberliğimizi aldık. Tüm beraberliklerde kazanabilecek oyun oynadık. 12-14 puan arasında daha üstte olabilirdik. Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde güvenli alanda ligi bitirmek istiyoruz. Galibiyet oyunuyla kulübümüzü ligde iyi bir konuma getireceğiz, kupada da finale çıkıp Ankaragücü'ne yakışacak performansı devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduklarını belirterek, Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ettiklerini söyledi.
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