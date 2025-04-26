Belözoğlu: "Sivasspor Galibiyeti Hak Etti"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, isteyen takımın kazandığı bir maç olduğunu söyledi.

Belözoğlu, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki basın toplantısında Sivasspor'u tebrik etti.

Sivasspor'un kendilerinden iyi oynadığını ve galibiyeti hak ettiğini dile getiren Belözoğlu, isteyen takımın kazandığı bir maç olduğunu vurgulayarak "Sivasspor bizden çok daha fazla istedi ve galibiyeti hak etti, onları tebrik ederim." dedi.

Göreve geldiğinden beri Antalyaspor'un en kötü oyununu oynadığını aktaran Belözoğlu, "Çok üzgünüm, hem oyuncu arkadaşlarım adına, hem de ekibim adına. Rahatlamak adına biran önce 45-46 puanları bulmak istiyoruz. Önümüzde 5 maç var, inanıyorum bunu yapabilecek gücümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Maçın 90 dakikası Sivasspor'un elindeydi"

Belözoğlu, Sivasspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü hakkında da konuşarak şöyle devam etti:

"Orada aktif pozisyonda bir oyuncu vardı. Aynı şekilde bizim de Alanyaspor maçında bu şekilde golümüz iptal edilmişti. Çok uzak bir ihtimal de olsa bunu VAR yakalayabiliyor. VAR olmasa bu çok doğal bir pozisyon gibi gelişecekti. O pozisyona gelene kadar biz çok pozisyon vermesek de bu maçın 90 dakikası Sivasspor'un elindeydi. Topa sahip olmada çok hantal, rakibi karşılamada çok geniş, hiç istemediğimiz görüntüler bunlar. Bizim adımıza çok üzüntü verici bir maç oldu."

"Golden sonra sinirlerimiz biraz gerilmişti"

Maçta rakip oyuncuyla yaşadığı diyalogdan dolayı biraz gergin olduğunu söyleyen Belözoğlu, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile aralarında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Çalımbay'ın kendilerinin büyüğü ve abileri olduğunu aktaran Belözoğlu, "Hayatım boyunca bir saygısızlığım olmadı. Golden sonra sinirlerimiz biraz gerilmişti. Ama geliyor, geçiyor, takılmaya gerek yok. Özellikle bir oyuncu ile teknik adamın muhatap olmasını doğru bulmuyorum. Hocayla alakalı ya da Sivasspor özelinde bir şey olmadı." şeklinde konuştu.

Antalyaspor'un deplasman karnesinin çok iyi olmadığını da vurgulayarak iç sahada yaptıkları güzel işleri deplasmana da yansıtmaya çalışacaklarını ifade eden Belözoğlu, ligde kalan 5 maçı en iyi şekilde bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.