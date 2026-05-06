Kayserispor'da Lazslo Benes, ligdeki 5. golünü attı.
Kayserispor'un Slovak futbolcusu Benes, bu sezonki 5.golünü attı. Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna giren ve bu maçta takımının 2. golünü atarak galibiyete ortak olan Benes, kendi adına 5.golünü atmanın da mutluluğunu yaşadı.
Bu sezon 2 de asisti bulunan Benes, Kocaelispor, Antalyaspor, Eyüpspor ve Rizespor (2) maçlarında gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Benes 5. Golünü Attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?