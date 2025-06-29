Benfica-Chelsea Maçı Olumsuz Hava Sebebiyle Tatil Edildi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Benfica ile Chelsea arasında oynanan maç 86. dakikada olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Turnuvanın C Grubu'nu lider tamamlayan Portekiz ekibi Benfica, D Grubu 2.'si Chelsea ile karşı karşıya geldi. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı müsabakaya milli futbolcu Orkun Kökçü 11'de başladı. İlk yarısı golsüz geçilen maçın 2. yarısında Chelsea oyun üstünlüğünü eline aldı. 64. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta, Reece James doğrudan kaleye gönderdiği şutta kaleci Trubin'in sağına gelen top filelerle buluştu.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 46. dakikada Schjelderup'un yerine oyuna dahil oldu.

Müsabakanın 86. dakikasında hakem Vincic, fırtına uyarısı ve yıldırım nedeniyle maçı durdurdu ve iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Charlotte'te oynanan karşılaşmada yapılan anons sonrası tribünler de kısa sürede boşaltılırken, maçın tatil edildiği belirtildi.

Karşılaşmanın kalan bölümü FIFA tarafından açıklanacak bir tarihte oynanacak ve çeyrek finale yükselen taraf netlik kazanacak. - İSTANBUL