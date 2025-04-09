Benfica'dan İki Milli Futbolcu Haftanın Takımında

Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde haftanın takımına seçildi.
Ligde 28. hafta maçlarının ardında haftanın 11'i açıkladı.
Benfica'nın deplasmanda Porto'yu 4-1 yendiği müsabakada birer asist yapan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, haftanın takımına seçildi.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
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