Benfica\'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

Portekiz devi Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, geçirdiği sakatlığın ardıdnan yeniden takımla antrenmana çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Nice ile deplasmanda oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle takımının yanında olamayan 26 yaşındaki milli futbolcu, Salı günü oynanacak rövanş maçı öncesi yapılan son antrenmanda takımla çalışmalara katıldı.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Nice maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lage, Kerem'in Nice ile oynanacak maçın kadrosunda yer alacağını söyleyerek, "Nice ile oynadığımız ilk maçta sakatlığı vardı, yarınki (salı günü) maçta kadroda olacak. Bugün takımla antrenman yaptı ve kendisini iyi hissediyor." ifadelerini kullandı.
Bruno Lage'ın açıklamaları sonrası Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer olmasını isteyen bir kesim taraftar, milli yıldızın forma şansı bulması halinde sakatlığının nüks edebileceğini söyleyerek endişelerini dile getirdi.
