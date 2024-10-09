Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı - Son Dakika
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Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı

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Benfica altyapısından yetişen eski futbolcu Silvio Sa Pereira, Portekiz ekibinin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Portekizli isim, Kerem'in bir sonraki olası takımını açıkladı. Silvio, "Kerem, bu seviyede devam ederse örneğin Atletico Madrid'in ilgisini çekebilecek bir oyuncu. Sahada gösterdiği adanmışlık, ortaya koyduğu kalite ve takım arkadaşlarıyla kurduğu dayanışması, Diego Simeone'nin bir futbolcuda takdir ettiği özellikler arasında yer alıyor" dedi.

09.10.2024 22:01
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Futbola Benfica altyapısında başlayan ve geçtiğimiz yıl yeşil sahalara veda eden sağ bek Silvio Sa Pereira, Portekiz ekibinin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Silvio, Kerem'in bir sonraki takımıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GELDİĞİ GÜNDEN BERİ BENFICA'YA ÇOK YARDIMCI OLDU"

"Kerem Aktükoğlu, takıma geldiği günden beri Benfica'ya çok yardımcı oldu. Kerem; çok hızlı ve teknik olarak çok iyi bir oyuncu. Ayrıca bire birde güçlü olan ve golleriyle takıma katkı sağlayan bir futbolcu""Kerem Aktükoğlu, takıma geldiği günden beri Benfica'ya çok yardımcı oldu. Kerem; çok hızlı ve teknik olarak çok iyi bir oyuncu. Ayrıca bire birde güçlü olan ve golleriyle takıma katkı sağlayan bir futbolcu.

"ÇOK FAZLA KARARLILIĞA VE CESARETE SAHİP"

Kerem, Benfica'da hem hücumda hem de defansta çok önemli bir oyuncu olarak kendini gösteriyor. Çözülmesi zor maçlarda gidişatı ve sonucu belirleyebilen teknik kalitesi yüksek bir oyuncu. Kerem, aynı zamanda defansif süreç anlamında da takımla birlikte hareket edebilen bir isim. O, Benfica taraftarlarının çok takdir ettiği, taraftarlar arasında sevilen bir oyuncu olmasını sağlayan çok fazla kararlılığa ve cesarete sahip.

"BENFICA'YA ODAKLANMALI"

Türkiye'de Galatasaray nasıl dev bir kulüpse; Portekiz'de de Benfica dev bir kulüp. Kerem, şu an zaten büyük bir Avrupa kulübünde. Onun burada çok mutlu olduğuna eminim. Benfica, tüm Avrupa devlerinin her zaman gözünün üzerinde olduğu bir kulüp çünkü her yıl harika oyuncular ortaya çıkıyor. Kerem'in iyi performansı ve kalitesi göz önüne alındığında Avrupa'nın önemli kulüplerinin oyuncuya ilgi duyması doğaldır. Ancak Kerem'in Benfica'ya odaklanmaya devam etmesi önemli çünkü kulübe verebileceği çok şey var. Kerem, kulübün hedeflerine ulaşmasına çok fazla yardımcı olabilir.

"HARRY POTTER'INIZA ÇOK İYİ BAKACAĞIZ"

Benfica taraftarları, Kerem'i sahada gösterdiği kalite, attığı goller ve kulübe gösterdiği inanılmaz bağlılık nedeniyle çok seviyor. Oyuncuları birbirleriyle karşılaştırmayı sevmiyorum. Onun yerine, 'Bu bizim Kerem'imiz' demeyi tercih ediyorum ve içinizin rahat olmasını istiyorum çünkü Harry Potter'ınıza çok iyi bakacağız!

"SIMEONE'NİN İLGİSİNİ ÇEKEBİLİR"

Kerem'in bu kulüplerden birinde oynayabileceğini söylemek için henüz çok erken. Şimdilik harika bir iş çıkarıyor ve bu yüzden takımdan gitmesini istemiyoruz. Kerem, bu seviyede devam ederse örneğin Atletico Madrid'in ilgisini çekebilecek bir oyuncu. Sahada gösterdiği adanmışlık, ortaya koyduğu kalite ve takım arkadaşlarıyla kurduğu dayanışması, Diego Simeone'nin bir futbolcuda takdir ettiği özellikler arasında yer alıyor."

Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu\'nun bir sonraki takımını açıkladı

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Son Dakika Spor Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı - Son Dakika

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