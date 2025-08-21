Benfica, Fenerbahçe ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Benfica, Fenerbahçe ile Berabere Kaldı

21.08.2025 01:10
Benfica'nın teknik direktörü Lage, Fenerbahçe ile oynanan mücadelede iyi hazırlandıklarını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage, maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lage, rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirtti.

İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettiklerini aktaran Lage, "Çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik. Topu kontrol ettik ama ikinci yarı oyuna iyi başlayamadık ve cevap vermek istedik. Değişikliklerle atak oluşturmak istedik, oyunu kazanmak istedik, alanın olabileceğini düşündük ama maalesef kırmızı karttan sonra oyunun stratejisi değişti ve oyunu tamamlamak için de sonrasında iyi bir mücadele verdik." diye konuştu.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da mutlu olduğunu vurgulayan Lage, şunları kaydetti:

"Kerem Aktürkoğlu, dün de söylemiştim benim için tek önemli olan Benfica'da mutlu mu değil mi, ki mutlu. Onu taktiksel olarak maçlara hazırlamak önemli olandı. Bu yüzden ilk 11'de başladı çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu ve o yüzden de ilk 11'de başladı. Bu benim kontrol edebildiğim kısımlar. İkinci maç var ve diğer kısım başkanlar arasında olacak şey. Oyuna çok saygı duyuyorum, rakibimize bakıyoruz. Hazırlık maçımızda ve sonraki maçlarında kampta neler yaptıklarına baktık. Analiz ettik rakibimizi. Oyuncularımızın kendine özgüvenli şekilde nasıl oyuna girebileceğine baktık. Çok tecrübeli olan bir hocaya karşı oyuncular iyi performans gösterdi ve stratejimize bağlı kaldılar. İkinci yarı forvete bir oyuncu daha aldık. Arka arkaya gelen 2 sarı kart tehlike oluşturmamızı engelledi."

Lage, Fenerbahçe'nin çok güçlü bir takım olduğuna da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onlara karşı oyunu kontrol etmek gerekiyor. Orta sahada 3 iyi oyuncuları var, hızlı forvetleri var ve bizde bunu yaptık. Oyunu kontrol ettik. Çok taktiksel bir savaş oldu. Biz kazanmak için değişiklikler yaptık. Toplu topsuz oyunu kontrol ettik. Daha fazla tehlike yaratabilirdik. Biz sadece bu turu geçmek istiyoruz. Favori olup olmamak önemli değil, turu geçmek istiyoruz. Tur hala yüzde 50 çünkü diğer tarafta çok kaliteli oyuncular var. Şampiyonlar Ligi'ne girmek Benfica için de Fenerbahçe için de çok önemli. Orası benim ve Mourinho için de çok önemli. Dolayısıyla yüzde 50. İyi bir maç oynadık ve yapmamız gereken tekrar iyi bir oyun oynamak taktiksel olarak. Mücadele veren bir takım yaratmak ki Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda olabilelim."

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Bruno Lage, Benfica, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

23:18
