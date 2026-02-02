Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü - Son Dakika
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü


02.02.2026 11:44
Benfica, Tondela ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir fırsatı kaçırırken, maç sonrası Jose Mourinho'nun hakeme sert tepkisi gündem oldu.

Portekiz Ligi'nin 20. haftasında Benfica, sahasında küme düşme hattındaki Tondela ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Son dakikalarda gelen baskıya rağmen golü bulamayan Lizbon ekibinde, karşılaşma sonrası Jose Mourinho'nun tepkisi geceye damga vurdu.

RAKİP SAVUNMAYI AŞAMADILAR

Favori olarak çıktığı maçta oyunun kontrolünü elinde tutan Benfica, Tondela savunmasını aşmakta zorlandı. Karşılaşmanın özellikle son bölümünde baskısını artıran kırmızı-beyazlılar, yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Bitiş düdüğünün ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sinirlerine hâkim olamadığı görüldü. Deneyimli teknik adamın hakem kararlarına sert tepki gösterdiği ve hakemin üzerine yürüdüğü anlar dikkat çekti.

RAFA İKİNCİ YARIDA SAHADA

Beşiktaş'tan transfer olduktan sonra Benfica formasıyla ikinci maçına çıkan Rafa Silva, karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu hücumda hareketlilik getirmeye çalışsa da skoru değiştirecek katkıyı sağlayamadı.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK KAYIP

Bu sonuçla Benfica, düşme hattındaki Tondela karşısında iki puan bıraktı. Rakibi Porto'nun haftayı galibiyetle kapatması halinde zirveyle olan puan farkının 12'ye çıkacağı belirtildi.




