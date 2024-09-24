Benfica'nın Galibiyetinde Kökçü ve Aktürkoğlu Etkisi - Son Dakika
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Spor

Benfica'nın Galibiyetinde Kökçü ve Aktürkoğlu Etkisi

Benfica, Boavista'yı 3-0 yenerken Orkun Kökçü gol atıp, Kerem Aktürkoğlu asist yaptı.

24.09.2024 03:18
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PORTEKİZ Ligi'nin 6'ncı haftasında Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Benfica'nın ikinci golünü Orkun Kökçü kaydederken, ilk iki golün asistleri ise Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Milli futbolculardan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda Boavista ile karşı karşıya geldi. Estadio do Bessa'da oynanan karşılaşmada Joao Pinheiro düdük çaldı. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başladığı mücadelede Benfica, sahadan 3-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Vangelis Pavlidis, 31'inci dakikada Orkun Kökçü ve 90+1'inci dakikada Arthur Cabral kaydetti. Ayrıca Benfica'nın ilk iki golünde asistleri Kerem Aktürkoğlu yaptı. Bu sonucun ardından Benfica, 13 puanla 3'üncü sıraya yükseldi. Boavista ise 5 puanla 15'inci sırada kaldı.

Orkun Kökçü mücadelede 90 dakika sahada kalırken, Kerem Aktürkoğlu ise 71'inci dakikada yerini Zeki Amdouni'ye bıraktı.

ORKUN ATTI, KEREM ATTIRDI

Portekiz temsilcisinde forma giyen milli oyunculardan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, gösterdikleri performanslarla beğeni toplamaya devam ediyor. 31'inci dakikada Boavista ağlarına gönderdiği golle Orkun, bu sezon Benfica formasıyla toplamda 3'üncü golüne imza attı. 23 yaşındaki oyuncu, daha önce Portekiz Ligi'nin 3'üncü haftasında Estrela'ya ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'a gol atmıştı.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu ise yaz transfer döneminde takıma katıldığından beri skora katkı anlamında hiçbir maçı boş geçmedi. Bugün oynanan Boavista karşılaşmasında Benfica'nın attığı ilk iki golde asistleri yapan Kerem, toplamda çıktığı 3 karşılaşmada da takımına skor üretebilmiş oldu. İlk maçına 4-1 biten Santa Clara karşısında çıkan 25 yaşındaki oyuncu, takımının ilk golünü kaydetmişti. Ardından Kerem, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 sonuçlanan Kızılyıldız mücadelesinde yine açılış golünü atan isim olmuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Benfica'nın Galibiyetinde Kökçü ve Aktürkoğlu Etkisi - Son Dakika

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