Bengisu Avcı, Buz Yüzme Şampiyonası\'nda 3 Altın Madalya Kazandı

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OKYANUS Yedilisi olarak isimlendirilen en zorlu 7 açık deniz kanalı yüzüşünde 5 parkuru geçen ilk Türk kadını ve IWSA Kış Yüzme Dünya Şampiyonası rekortmeni İzmirli yüzücü Bengisu Avcı, Hollanda'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

İzmirli sporcu, 19 ülkeden 256 yüzücünün katıldığı şampiyonda 5 derecenin altındaki suda önce bin metrede birincilik kürsüsüne çıktı. Bengisu Avcı, ikinci gün ise 100 metre kurbağalamada birinci olurken, 4x50 metrede de Bengisu'nun yanı sıra Egor Tropeano, İrem Damar ve Berker Göker'den oluşan ekip tüm rakiplerini geride bıraktı.

Çok zorlu bir şampiyonayı başarıyla geride bıraktıklarını belirten Bengisu Avcı, "Ege ve Marmara gibi sıcak sularda antrenman yapıp kuzey Avrupa'da, buz gibi suda yarışmak gerçekten çok zordu. Rakiplerimize karşı oluşan dezavantajı kırmak için çok ciddi antrenmanlar yapıyoruz. Çanakkale'deki soğuk su kampımız sayesinde vücudumuzu 5 derece altındaki ekstrem soğuklarda yüzmek için alıştırdık. Antrenmanlarımızın sonuç verdiğini gördüğümüz için çok mutluyuz. Ocak ayında Molveno- İtalya'da yapılacak Buz Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir yarışma süreci geçirip güzel sonuçlar elde ettik" dedi.