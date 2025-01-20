Bengisu Avcı Buz Yüzme Şampiyonası'nda Başarılar Elde Etti

Spor

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nın son gününde 1 altın, 1 bronz madalya elde etti.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre sporcu şampiyonanın son gününde 100 metre kelebekte altın, açık yaş kategorisinde de bronz madalya aldı.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporculardan Deniz Kayadelen, yaş grubunda 500 metre serbestte birinci, 50 metre serbestte ikinci, 100 ve 250 metre serbestte üçüncü oldu.

İrem Damar da yaş grubunda 50 metre serbest mücadelesini üçüncü tamamladı.

"Okyanus Yedilisi'nde 5 parkuru geçen ilk ve tek Türk kadını" ünvanını taşıyan Bengisu Avcı, 48 ülkeden 754 sporcunun mücadele ettiği Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 2.52.77'lik derecesiyle birinciliğe ulaşarak 200 metre karışıkta 25-29 yaş dünya rekorunu kırmıştı.