Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde mücadele ettikleri Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Almanya'nın Saarbrücken kentinde düzenlenen şampiyonadaki yarı final maçında, 8 numaralı seribaşı Bengisu-Nazlıcan ikilisi ile 3 numaralı seribaşı Gabriela Stoeva-Stefani Stoeva çifti karşılaştı.
Bulgar rakiplerine 21-11 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenilen Bengisu ile Nazlıcan, Avrupa 3'üncüsü oldu. Bengisu ile Nazlıcan, 3. olarak Türkiye'ye Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda çiftlerdeki ilk madalyasını kazandırdı.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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