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Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci Uluslararası Estonya Badminton Turnuvası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci Uluslararası Estonya Badminton Turnuvası'nda şampiyon oldu

Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Estonya Badminton Turnuvası'nda çift kadınlarda şampiyonluk elde etti. İngiltere'den Chloe Birch-Estelle Van Leeuwen ikilisini mağlup eden Türk sporcular, maçı 2-1 kazandı.

Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci Uluslararası Estonya Badminton Turnuvası\'nda şampiyon oldu
14.01.2024 - 22:15,
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Uluslararası Estonya Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlarda şampiyon oldu.

Bengisu ile Nazlıcan, başkent Tallinn'deki Kalev Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun çift kadınlar finalinde, İngiltere'den Chloe Birch- Estelle Van Leeuwen ikilisiyle karşılaştı.

Ay-yıldızlı sporcular, bir saat süren maçı 23-21, 16-21 ve 21-8'lik setlerle 2-1 kazandı.

Kaynak: AA
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