Bengisu ve Nazlıcan'dan Tarihi Gümüş

Milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlarda gümüş madalya kazanarak tarihi başarıya imza attı.

İspanya'nın Huelva kentindeki organizasyonda çift kadınlar kategorisinde mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, finalde Bulgar Gabriela Stoeva-Stefani Steova ikilisi ile karşılaştı.

Milli sporcular, final müsabakasında 21-11 ve 21-17'lik setlerle 2-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu ve Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

Tek kadınlar kategorisinde Neslihan Arın, yarı finalde İskoçyalı rakibi Kirsty Gilmour'a 21-16, 14-21 ve 11-21'lik setlerle 2-1 yenilerek bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin, büyükler Avrupa badminton şampiyonalarındaki madalya sayısı 7'ye (1 gümüş, 6 bronz) yükseldi.