Benhur Keser, 11 yıl sonra döndüğü Kayserispor\'da şampiyonluk hedefini açıkladı

Başarılı futbolcu Benhur Keser, 11 yıl sonra geldiği Kayserispor'daki misyonu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Benhur Keser, sarı kırmızılı forma altında başarılı olmayı hedeflediğini söyledi. Kayserispor'dan ayrılış ve tekrar dönüş ile ilgili cümleler kuran Benhur Keser, "Ben, bu şehrin evladıyım. Bu takıma ve şehre karşı sorumluluğum ağır. Kayserispor altyapısına 7 yaşında geldim. Bütün yaş kategorilerinde oynadım. 18 yaşında ayrıldım. 11 sene sonra tekrardan evime döndüm. Artık kendi hikayemi kendim yazmak istedim. Kayserispor A takımında oynamak hayalimdi, bu hayalime kavuştum" dedi.

Başarılı futbolcu Benhur "Başka takımlarda da elimden geleni yaptım. Başarılı da oldum. Ama burada daha fazla olmalı. Burası benim şehrim. Burası için daha hassasım, daha çok çalışmalıyım. Camianın bana yüklediği bir misyon, yük var. İnşallah çok çalışıp bu yükün altında kalmayacağım" diye konuştu.

Kayserispor'un TFF 1.Lig'de yegane hedefinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Keser, "Lig bu sene çok zor. Geçmiş yıllardaki sezonlardan daha çekişmeli. Ama Kayserispor olarak, birlik olduğumuz sürece her zorluğu aşarız ve hedefe ulaşırız" ifadelerini kullandı.