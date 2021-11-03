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Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı - Son Dakika

Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı

03.11.2021 22:55
Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Real Madrid, sahasında Shakhtar Donetsk'i 2-1 yendi. Karim Benzema'nın 2 golle damga vurduğu maç sonunda puanını 9'a yükselten İspanyol devi liderliğini devam ettirdi. Ukrayna temsilcisi ise 1 puanla son sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu karşılaşmasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Karim Benzema'nın yıldızlaştığı maçta eflatun beyazlılar mücadelden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

BENZEMA DUBLE YAPTI

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 14. ve 61. dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Shakhtar Donetsk'in tek golü ise 39. dakikada Fernando'dan geldi. Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Peş peşe 2. mağlubiyetini alan Shakhtar ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Shakhtar Donetsk, Karim Benzema, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı - Son Dakika
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