Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu karşılaşmasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Karim Benzema'nın yıldızlaştığı maçta eflatun beyazlılar mücadelden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

BENZEMA DUBLE YAPTI

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 14. ve 61. dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Shakhtar Donetsk'in tek golü ise 39. dakikada Fernando'dan geldi. Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Peş peşe 2. mağlubiyetini alan Shakhtar ise 1 puanla son sırada yer aldı.