Benzema, Altın Top ödülünü ilk kez kazandı - Son Dakika
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Benzema, Altın Top ödülünü ilk kez kazandı

18.10.2022 03:01
Benzema, Altın Top ödülünü ilk kez kazandı

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi oldu. Benzema, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Ligi (La Liga) şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.

Oylamada Senegalli Sadio Mane 2'nci, Bekçikalı Kevin de Bruyne 3'üncü sırayı aldı.

En iyi kadın futbolcu ödülüne, geçen yıl olduğu gibi Barcelona'nın İspanyol orta saha oyuncusu Alexia Putellas layık görüldü.

Lewandowski yılın forveti seçildi

Yılın forvetine verilen Gerd Müller ödülünün sahibi, geçen sezon Bayern Münih'te gösterdiği performansla Robert Lewandowski oldu. 2022-23 sezonu öncesi Barcelona'ya giden Polonyalı santrfor, ödülü peş peşe 2. kez aldı.

Yılın kulübü ödülü de İngiltere Premier Lig'de 2 sezondur mutlu sona ulaşan Manchester City'ye gitti.

Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı, Barcelona'dan İspanyol orta saha oyuncusu Gavi, yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü ise Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois kazandı.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

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2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu Son dakika haberi: Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı. Son dakika haberi: Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı.
Kaynak: AA

Karim Benzema, Real Madrid, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benzema, Altın Top ödülünü ilk kez kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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