Beraat Musab Tümay Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Beraat Musab Tümay Türkiye Şampiyonu

Beraat Musab Tümay Türkiye Şampiyonu
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Hataylı Beraat Musab Tümay, Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda 3 birincilik kazanarak başarı elde etti.

HATAYLI sporcu Beraat Musab Tümay (18), Ankara'da düzenlenen Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda 3 birincilik elde etti. Tümay, dünya şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyledi.

Ankara'da 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Alpagut Türkiye Şampiyonası'na 14 ilden 601 sporcu katıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden şampiyonaya katılan Beraat Musab Tümay +85 kilogram gençler kategorisinde caymaz sistem, ayça sistem ve kacut sisteminde 5 rakibini yenip 3 birincilik kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Antrenör babası İbrahim Halil Tümay'dan 5 yaşından bu yana aldığı dövüş sporları eğitimiyle yarışmalara hazırlandığını söyleyen Beraat Musab Tümay, hedefinin Dünya Şampiyonası'na katılmak olduğunu dile getirdi. Tümay, "Çocukluğumdan bu yana babamla antrenmanlar yaptım. Yaşadığımız ilçede gölümüz var. Etrafında ağaçlık, ormanlık alan mevcut, dağ mevcut. Orada kayaları toplayarak, yerin altından kaya çıkararak çalıştık. Onları taşıyarak koştuk. Yeri geldi dağdan aşağı mekik, şınav çektik. Yeri geldi ağaç yumruklayarak antrenman yaptık. Ama hiçbir şekilde yılmadık. Çünkü amacım Türkiye şampiyonu olup, kendimizi uluslararası arenada Alpagut branşında temsil etmekti. Bunu zaten başardık. Türkiye şampiyonu olduk. Alpagut Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek istiyorum. Bu amacımıza bir adım yaklaştık. Şimdi uluslararası arenada temsil etmek kaldı. Bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Bayrağımızı kaldırıp ilk koşacağız. Türk milletimizin bundan şüphesi olmasın ki kendimize güveniyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beraat Musab Tümay Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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