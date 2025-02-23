Beraberlikte Teknik Direktörler Değerlendirdi - Son Dakika
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Spor

Beraberlikte Teknik Direktörler Değerlendirdi

Erzurumspor ve Iğdır FK 0-0 berabere kaldı; teknik direktörler puanı değerlendirip hedeflerini açıkladı.

23.02.2025 17:22
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- Erzurumspor FK - Iğdır FK maçının ardından

Iğdır FK Direktörü Çağdaş Çavuş

"Bu hava şartlarında ve saha şartlarında puanla dönmek çok kıymetliydi"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu:

"Aldığımız 1 puan kötü sayılmaz, Bolu maçında kaybımızı telafi edeceğiz"

ERZURUM - Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK-Iğdır FK maçının ardından teknik direktörler basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK, Kazımkarabekir Stadı'nda karşılaştığı Iğdır FK takımı ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Direktörü Çağdaş Çavuş, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getirerek, "Bizim takımımızın benimle beraber oynadığı 3-4 maçta gösterdiği reaksiyon çok değerliydi. Maça geldiğimizde Erzurum takımının oyun stilini analiz etmiştik. Çok fazla 3'lü oynayıp, birinci bölgeden üçüncü bölgeye yüksek toplar deneyip, ikinci topları alarak daha çok pozisyona girmeyi düşünen bir ekip olduklarını biliyorduk. Biz de bunu tamamen sahadaki oyuncu grubuyla çok güzel etkiledik. Ön alan baskısıyla başlayıp, oyunu orada kesip, 9-7-11 numaralı oyuncularla baskı yaparak, düşecek ikinci topları almak bizim için çok değerliydi. Oyuncu grubu gerçekten çok güzel reaksiyon gösterdi. İlk devrede ve ikinci devrede, duran toplar haricinde Erzurum takımını ceza sahamızın içine sokmadık. İlk devrede 1-2 pozisyonumuz vardı ama genel anlamda maçın başından sonuna kadar organize ve planladığımız gibi bir oyun oynadık. Maç öncesinde düşündüğümüzde, buradan alacağımız galibiyetin hem sıralama açısından hem de sonraki maçlarda göstereceğimiz reaksiyon açısından çok önemli olacağını biliyorduk. 3 puanı hedefleyerek geldik. Ancak oyuncu grubunun sahada verdiği mücadele ve emek sayesinde deplasmanda, bu hava şartlarında ve saha şartlarında puanla dönmek çok kıymetliydi. Şimdi önümüzde 3 maçlık bir periyot var. Dinleneceğiz ve sonra bu sürece en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Hakan Kutlu: "Boluspor maçıyla kaybımızı telafi edeceğiz"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise cezalı ve sakat oyuncularının olmasının bir dezavantaj olduğunu ifade ederek, "İki takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Maç öncesine baktığımızda, rakibimizin çok zorlu bir ekip olduğunu biliyorduk. Hem sezon başında hem de devre arasında çok önemli ve çok sayıda transfer yaptılar. Rakibin zorluğunun yanı sıra, maçtan önce 3 önemli oyuncumuz Sefa, Silla ve Guram sakat, cezalı ya da hasta olduğu için kadroda yer alamadı. Ayrıca Furkan'ın son 5 gündür hiçbir antrenmana çıkamamış olması da bizim için dezavantajdı. Buna rağmen maç boyunca rakibin isabetli tek bir şutu bile olmadı. Bizim de çok fazla pozisyonumuz vardı diyemem, 1-2 pozisyon yakaladık. Ancak rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak istiyorduk. Yine de maç öncesindeki şartları ve rakibin gücünü göz önüne aldığımızda alınan 1 puan kötü sayılmaz. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Boluspor maçını kazanıp, burada alamadığımız 3 puanı orada telafi etmeyi hedefliyoruz. Maçın hakem kadrosuna da bize olan tutumlarından dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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