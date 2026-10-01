Berat Çelik U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda 10-0 ile bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Berat Çelik U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda 10-0 ile bronz madalya kazandı

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Berat Çelik U15 Balkan Güreş Şampiyonası\'nda 10-0 ile bronz madalya kazandı
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Ağrı Eleşkirt Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Berat Çelik, U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda rakibini 10-0 yenerek bronz madalya kazandı. Hırvatistan'ın Koprivnica kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandıran Çelik, dönüşte Eleşkirt'te coşkuyla karşılanacak.

Ağrı Eleşkirt Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Berat Çelik, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda rakibini 10-0 mağlup ederek Balkan üçüncüsü oldu ve ilçeye büyük bir gurur yaşattı.

? 28 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda U15 kategorisinde mindere çıkan milli güreşçi Berat Çelik, bronz madalya mücadelesinde rakibine şans tanımadı. Karşılaşmadan 10-0'lık net bir skorla galip ayrılan Çelik, ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası kürsüde gururla dalgalandırdı.

? 9 YILLIK EMEK MEYVESİNİ VERDİ

?Eskiden güreş branşının bulunmadığı ilçede 8-9 yıl önce atılan tohumlar, bugün uluslararası zaferlere dönüştü. Antrenör Adem Şahna'nın özverili çalışmaları, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün vizyonu ile işçisinden memuruna tüm Eleşkirt'in kenetlenmesi sonucu yetişen Berat Çelik, başarısıyla ilçedeki gençlere de ilham kaynağı oldu. Genç sporcu, dönüşte Eleşkirt'te coşkuyla karşılanacak.

?"EN BÜYÜK HAYALİMİZ AYYILDIZLI BAYRAĞIMIZDI"

?Elde edilen gurur dolu başarının ardından konuşan Eleşkirt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sebahattin Güzel: ?"Bu başarı yaklaşık 9 yıldır Antrenörümüz Adem Şahna, kurum çalışanlarımız ve tüm Eleşkirt halkının ortak emeğidir. Sıfırdan başlattığımız bu branşta en büyük hayalimiz ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası alanda dalgalandırmaktı. Berat, Hırvatistan'da bu hikayenin ilk sayfasını yazdı. Bu süreçte her zaman yanımızda duran, bizlerden ve gençlerimizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Sayın Ömer Saygılı'yabelediye başkanımız Ramazan Yakut a şükranlarımı sunuyorum. Başta evladımız Berat olmak üzere, antrenörümüzü ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

?BALKAN ŞAMPİYONASI'NDA ELEŞKİRT'TEN 3 MİLLİ SPORCU

?Balkan Şampiyonası'na 3 sporcu göndererek büyük bir başarıya imza atan Eleşkirt Gençlik ve Spor Kulübü'nde heyecan devam ediyor. U15'te gelen bu tarihi derecenin ardından, yarın da U20 kategorisinde Aleyna Tekin ve Hamza Yerlikaya ay-yıldızlı mayo ile madalya için mindere çıkacak.

Kaynak: İHA
UluslararasıHırvatistanBerat ÇelikEleşkirtGençlikAğrıSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Berat Çelik U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda 10-0 ile bronz madalya kazandı - Son Dakika
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