Berekum Chelsea'ye Silahlı Saldırı: Dominic Frimpong Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Berekum Chelsea'ye Silahlı Saldırı: Dominic Frimpong Hayatını Kaybetti

13.04.2026 23:43
Gana'da Berekum Chelsea takım otobüsüne düzenlenen silahlı soygunda futbolcu Dominic Frimpong öldü.

Gana 1. Futbol Ligi ekibi Berekum Chelsea takım otobüsüne yapılan silahlı soygun saldırısında futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti.

Berekum Chelsea'den yapılan açıklamada, maskeli ve silahlı kişilerin takım otobüsüne pusu kurarak yolu kapattığı ve silahlı soyguncuların ateş açması sonucu Dominic Frimpong'un hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gana Futbol Federasyonu ise taziye mesajı yayınlayarak 20 yaşındaki futbolcunun sevenlerine, ailesine ve takım arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Üzücü hadisenin tüm futbol camiasında şok etkisi yarattığı belirtilen açıklamada, "Bu talihsiz olayın etrafındaki koşullara ilişkin soruşturmalar devam ederken federasyon, kulüp ve Gana Polis Teşkilatı da dahil ilgili yetkililerle sürekli iletişim halindedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Berekum Chelsea'ye Silahlı Saldırı: Dominic Frimpong Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Berekum Chelsea'ye Silahlı Saldırı: Dominic Frimpong Hayatını Kaybetti - Son Dakika
