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Beretta Familia Schio - Galatasaray: 76-73 - Son Dakika

Beretta Familia Schio - Galatasaray: 76-73

01.12.2021 23:22
Beretta Familia Schio - Galatasaray: 76-73

SALON: Palazzetto Livio RomareHAKEMLER: Valentin Oliot, Esperanza Mendoza Holgado, Veronika VavrovaBERETTA FAMILIA SCHIO: Sottana 10, Laksa 11, Crippa 3, Gruda 10, Keys 9, Mestdagh, Dotto 9, de Shields 10, Andre 4, Collier 10GALATASARAY: Pelin Bilgiç 3, Davis 24, Williams 10, Steinberga...

SALON: Palazzetto Livio Romare

HAKEMLER: Valentin Oliot, Esperanza Mendoza Holgado, Veronika VavrovaBERETTA FAMILIA SCHIO: Sottana 10, Laksa 11, Crippa 3, Gruda 10, Keys 9, Mestdagh, Dotto 9, de Shields 10, Andre 4, Collier 10GALATASARAY: Pelin Bilgiç 3, Davis 24, Williams 10, Steinberga 16, Krajisnik 15, Gizem Başaran, Melis Gülcan 5, Merve Aydın1'İNCİ PERİYOT: 22-13İLK YARI: 39-363'ÜNCÜ PERİYOT: 58-53

Kadınlar Euroleague B Grubu 7'nci maçında Galatasaray, deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Familia Schio'ya 76-73 mağlup olarak 3'üncü yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılı ekipte Kaela Davis kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, ev sahibi takımda ise Laksa 11 sayıyla mücadele etti.


Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beretta Familia Schio - Galatasaray: 76-73 - Son Dakika Spor


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