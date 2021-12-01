Beretta Familia Schio - Galatasaray: 76-73

SALON: Palazzetto Livio RomareHAKEMLER: Valentin Oliot, Esperanza Mendoza Holgado, Veronika VavrovaBERETTA FAMILIA SCHIO: Sottana 10, Laksa 11, Crippa 3, Gruda 10, Keys 9, Mestdagh, Dotto 9, de Shields 10, Andre 4, Collier 10GALATASARAY: Pelin Bilgiç 3, Davis 24, Williams 10, Steinberga 16, Krajisnik 15, Gizem Başaran, Melis Gülcan 5, Merve Aydın1'İNCİ PERİYOT: 22-13İLK YARI: 39-363'ÜNCÜ PERİYOT: 58-53
Kadınlar Euroleague B Grubu 7'nci maçında Galatasaray, deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Familia Schio'ya 76-73 mağlup olarak 3'üncü yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılı ekipte Kaela Davis kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, ev sahibi takımda ise Laksa 11 sayıyla mücadele etti.
Kaynak: DHA
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