Berfu Cengiz Gran Canaria'da Finalde Kaybetti
Berfu Cengiz, Gran Canaria turnuvasında finale çıkarak 2-1 ile Laura Pigossi'ye yenildi.
Berfu Cengiz, Gran Canaria-Maspalomas Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde karşılaştığı Brezilyalı Laura Pigossi'ye 2-1 yenildi.
Kadınlar dünya sıralamasının 353. basamağındaki Berfu, İspanya'nın Gran Canaria Adası'nda düzenlenen toplam 100 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 239 numarası Pigossi ile karşılaştı.
Kariyerinin W100 düzeyindeki ilk tekler finaline çıkan Berfu, toprak korttaki maçı 7-6, 1-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 kaybetti.
26 yaşındaki milli tenisçi böylece elemelerden geldiği turnuvada 2'nci oldu.
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