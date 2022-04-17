Bergama Belediyespor - Criptowaps Çatalcaspor: 1-0 - Son Dakika
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Bergama Belediyespor - Criptowaps Çatalcaspor: 1-0

17.04.2022 17:16
Bergama Belediyespor - Criptowaps Çatalcaspor: 1-0

STAT: 14 EylülHAKEMLER: Murat Kasap (xx), Ünal Doğru (xx), Mehmet Mithat Levent (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Deniz Çörtlen (xxx) - Deniz Keskin (xxx), Murat Karadeniz (xx), Batuhan (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 63 Mert x), Yusuf Can (xxx) (Dk. 90 Berke), Murat Kayalı (xxx) (Dk.

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Murat Kasap (xx), Ünal Doğru (xx), Mehmet Mithat Levent (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Deniz Çörtlen (xxx) - Deniz Keskin (xxx), Murat Karadeniz (xx), Batuhan (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 63 Mert x), Yusuf Can (xxx) (Dk. 90 Berke), Murat Kayalı (xxx) (Dk. 80 İlyas), Hamit (xxx), Burak (x) (Dk. 63 Veysel x), Celil (xx), Kerim (xxx) (Dk. 90 Mustafa)CRIPTOWAPS ÇATALCASPOR: Akın (x) - Hüseyin (x) (Dk. 63 Mehmet Fatih x), Mehmet Can (x), Burak (xx), Yunus Emre (xx), Ertuğrul (xx), Alihan (x) (Dk. 46 Cem x), Ömer Faruk (x) (Dk. 46 Necati x), İsmet (x) (Dk. 33 Berkay x) (Dk. 73 Salih x), Yusuf (xx), Fevci Can (x)GOLLER: Dk. 59 Batuhan (Bergama Belediyespor)SARI KARTLAR: Mert (Bergama Belediyespor), Fevzi Can, Mehmet Fatih (Çatalcaspor)KIRMIZI KART: Dk. 39 Mehmet (Çatalcaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta müthiş bir çıkışla alt sıralardan uzaklaşan Bergama Belediyespor, üst üste 4'üncü galibiyetini evinde aldı. İzmir ekibi evinde Criptowaps Çatalcaspor engelini 1-0'lık skorla aşarak seriyi sürdürdü.

Konuk takım 39'uncu dakikada Mehmet'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bergama Belediyespor ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 59'uncu dakikasında Batuhan'ın golüyle 3 puanın sahibi oldu. Son 7 maçtır yenilmeyen Bergama, bu sonuçla puanını 45'e çıkardı.


- İzmir
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İzmir'in kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor İzmir'in kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor

Bergama Belediyespor, Murat Karadeniz, Deniz Keskin, Bergama, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor - Criptowaps Çatalcaspor: 1-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergama Belediyespor - Criptowaps Çatalcaspor: 1-0 - Son Dakika
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