Üye Girişi
Bergama Belediyespor erteleme sınavında - Son Dakika

Bergama Belediyespor erteleme sınavında

22.02.2022 13:05
Bergama Belediyespor erteleme sınavında

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, yarın 19'uncu hafta erteleme maçında deplasmanda Hendekspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, yarın 19'uncu hafta erteleme maçında deplasmanda Hendekspor'la karşı karşıya gelecek. Sakarya Hendek Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Ligde son 3 maçını kaybedip, 4 haftadır galip gelemeyen 23 puanlı 13'üncü sıradaki İzmir temsilcisi, aynı puanla bir basamak altında yer alan Hendekspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor. Bergama Belediyespor rakibine ilk yarıda evinde 3-1 yenilmişti.


- İzmir
YORUMLAR
500
Bergama Belediyespor erteleme sınavında Bergama Belediyespor erteleme sınavında Karşıyaka'da korkutan tablo Karşıyaka'da korkutan tablo Karşıyaka'ya son dakika kabusu Karşıyaka'ya son dakika kabusu

Bergama Belediyespor, Futbol Federasyonu, Hendekspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor erteleme sınavında - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:54 Kimsenin adını bile bilmediği Donbas'ı uğruna savaş çıkaracak kadar kıymetli yapan ne: İşte milyarlarca dolarlık o sebep!
12:52 Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak!
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
12:31 Bergen'e saygı albümü: 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını Gülşen okudu!
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na "Niye Münih'e gittin" iması: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin!
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 13:11:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bergama Belediyespor erteleme sınavında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement