Bergama Belediyespor erteleme sınavında

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, yarın 19'uncu hafta erteleme maçında deplasmanda Hendekspor'la karşı karşıya gelecek. Sakarya Hendek Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Ligde son 3 maçını kaybedip, 4 haftadır galip gelemeyen 23 puanlı 13'üncü sıradaki İzmir temsilcisi, aynı puanla bir basamak altında yer alan Hendekspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor. Bergama Belediyespor rakibine ilk yarıda evinde 3-1 yenilmişti.
Kaynak: DHA
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