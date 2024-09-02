Bergama'da düzenlenen oryantiring şampiyonası sona erdi

Spor

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen 12. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası sona erdi.

22 ülkeden 730 sporcunun yer aldığı organizasyonda son gün ilçe merkezinde sürat mücadeleleri gerçekleştirildi.

Etkinlikte Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nın yanı sıra 3. Pergamon O-Week Oryantiring Yarışları ve Güneydoğu Avrupa Masterlar Oryantiring Şampiyonası'nda dereceye girenler de belli oldu.

Organizasyonun ödül töreni Asklepion Ören Yeri'nde yapıldı.