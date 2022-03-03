Bergama'da Karaköse gitti Keleş görevde - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde Fatsa Belediyespor'a 2-1 yenilen düşme hattının 3 puan üzerindeki Bergama Belediyespor'da teknik direktör Halim Karaköse ile yollar ayrıldı.

Başkan Bilir Altay, yeni bir teknik direktör arayışında olmadıklarını, sezon sonuna kadar antrenör Soner Keleş ve ekibi ile yola edeceklerini açıklandı. Soner Keleş, sezon başında görev yapan Murat Yoldaş'la yollar ayrıldıktan sonra ligde 2 maçta takımın başında sahaya çıkmış ve 1 puan toplamıştı.