Bergama'da Karaköse gitti Keleş görevde - Son Dakika
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Bergama'da Karaköse gitti Keleş görevde

03.03.2022 10:50
Bergama'da Karaköse gitti Keleş görevde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde Fatsa Belediyespor'a 2-1 yenilen düşme hattının 3 puan üzerindeki Bergama Belediyespor'da teknik direktör Halim Karaköse ile yollar ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde Fatsa Belediyespor'a 2-1 yenilen düşme hattının 3 puan üzerindeki Bergama Belediyespor'da teknik direktör Halim Karaköse ile yollar ayrıldı.

Başkan Bilir Altay, yeni bir teknik direktör arayışında olmadıklarını, sezon sonuna kadar antrenör Soner Keleş ve ekibi ile yola edeceklerini açıklandı. Soner Keleş, sezon başında görev yapan Murat Yoldaş'la yollar ayrıldıktan sonra ligde 2 maçta takımın başında sahaya çıkmış ve 1 puan toplamıştı.


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Bergama Belediyespor, Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bergama'da Karaköse gitti Keleş görevde - Son Dakika


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